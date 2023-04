Diablo 3: la prossima sarà l'ultima Stagione con nuovi contenuti, conferma Blizzard

L'impressione che Diablo 3 non ne volesse sapere di andare in pensione svanisce con le parole di Rod Fergusson di Blizzard Entertainment. Il general manager della serie ha confermato che la prossima sarà l'ultima Stagione con contenuti inediti per l'hack 'n' slash con ormai più di dieci anni alle spalle.

Come riporta Wowhead, Rod Fergusson ha discusso del futuro di Diablo 3, rivelando che la Season 29 del gioco avrà un tema stagionale nuovo di zecca, ma non sarà così "ricco" come la stagione 28. Fergusson rivela quindi che la stagione 30 e le successive presenteranno contenuti ripetuti, permettendo ai giocatori di recuperare elementi, cosmetici e non, delle stagioni passate.

Come probabilmente potete immaginare, gli sviluppatori di Blizzard stanno impiegando tutti i loro sforzi su Diablo 4, che abbiamo provato in Beta e che sarà lanciato tra pochi mesi, il 2 giugno. Blizzard ha precedentemente chiarito che Diablo 4 sarà il primo live service vero e proprio della serie, e questo sembra lasciare spazio ad un supporto post-lancio e ad una costante espansione dell'end-game senza precedenti.

Diablo 3, insomma, si avvia verso il viale del tramonto, ma è sicuramente encomiabile l'impegno profuso dal team di Blizzard in tutti questi anni. Il titolo è stato originariamente pubblicato nel 2012, e a fine febbraio è stata lanciata la sua 28esima Stagione.