Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition gratis su Xbox Store a sorpresa

Come segnalato da alcune testate internazionali e su Reddit, in questo momento Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition sembra essere gratis su Xbox Store per tutti gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

L'Ultimate Evil Edition unisce Diablo III e l'espansione Reaper of Souls in un volume definitivo. Ergiti a ultimo difensore dell'umanità come crociato, barbaro, sciamano, monaco, cacciatore di demoni o mago, e progredisci di livello, apprendendo nuove abilità e devastanti poteri.

Non è chiaro se si tratti di una promozione legata ai free weekend oppure no, inoltre dallo store su browser il gioco è ancora a pagamento mentre cercandolo direttamente dallo store su console è possibile effettivamente installarlo e giocare senza limitazioni, a patto come detto di essere abbonati a Xbox LIVE Gold o Game Pass Ultimate.

Diablo III e Diablo III Eternal Collection sono invece in vendita a prezzo pieno, l'unico prodotto della famiglia Diablo offerto a costo zero in questo momento è solo Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition, compatibile con tutte le console Xbox. Ribadiamo che non sappiamo se si tratti di una promozione temporanea o definitiva, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte del publisher, potrebbe trattarsi anche di un semplice errore dei curatori di Xbox Store.