Diablo 3 riceve l'upgrade gratis per Xbox Series X: ora gira a 4K

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'imminente arrivo dellaStagione 26 di Diablo 3, il titolo Blizzard che continua a ricevere nuovi contenuti a distanza di anni dall'uscita. A distanza di qualche ora dall'annuncio, il team di sviluppo ha confermato anche l'uscita di un upgrade grafico per la versione Xbox Series X|S.

Nel lungo changelog relativo alla Stagione 26 non si parla solo della nuova attività chiamata La Caduta dei Nefilim e degli elementi cosmetici che si potranno ottenere con i personaggi stagionali, poiché viene citata anche un'importante miglioria grafica in esclusiva per i giocatori Xbox in possesso di una console di ultima generazione. D'ora in poi, infatti, tutti gli utenti che avvieranno Diablo 3 su Xbox Series X potranno godersi un importante miglioramento della risoluzione, che dovrebbe permettere di giocare a 4K nativi. L'upgrade coinvolge anche Series S, che ora riesce a far girare il gioco Blizzard a 1080p. Va precisato che la versione italiana del changelog non contiene i riferimenti all'upgrade grafico per le console Microsoft, il quale viene citato solo nella versione inglese del post.

In attesa dei primi test sulla risoluzione e sul framerate del gioco su Xbox Series X|S, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sulle ambientazioni di Diablo 4, annunciate di recente dal team di sviluppo con una serie di filmati.