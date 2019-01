Diablo 3: la Stagione 16 inizia il 18 gennaio su PC, PS4, Xbox One e Switch

Blizzard Entertainment ha annunciato che alle ore 17:00 di venerdì 18 gennaio prenderà il via la Stagione 16 di Diablo 3 - definita come la Stagione della Magnificenza - su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Lo stesso giorno, verrà pubblicata una nuova patch.

Per tutta la durata della Stagione 16, i giocatori stagionali otterranno il potere leggendario dell'Anello della Magnificenza Regale (non sarà necessario possedere o equipaggiare l'oggetto per ottenere la sua abilità). Ciò significa che molte classi potranno combinare i bonus di diversi completi in nuovi modi, o aggiungere un potere leggendario alla configurazione. Tenete presente, in ogni caso, che questo beneficio non si sommerà con altri Anelli della Magnificenza Regale, sia che siano equipaggiati direttamente sia nello slot dei gioielli del Cubo di Kanai.

Non mancheranno, ovviamente, nuove ricompense cosmetiche come l'elmo e gli spallacci del Completo del Conquistatore, nuove cornici per ritratto ispirate al richiamo dell'avventura e le Ali di Lempo ispirate ad alcune delle più nobili creature di Sanctuarium. Trovate un'anteprima di questi oggetti nell'immagine allegata in calce alla notizia.

Tra le nuove conquiste stagionali figurano:

Argento vivo/Chi l'ha visto? - completa un Varco dei Nefilim di livello 70 a Tormento X o superiore in meno di due minuti.

- completa un Varco dei Nefilim di livello 70 a Tormento X o superiore in meno di due minuti. Una buona giornata/Nessuno - porta tre gemme leggendarie al grado 65

- porta tre gemme leggendarie al grado 65 Modalità Boss/Mondi distanti - elimina seguenti boss al livello 70 a Tormento X in meno di 20 minuti: Re Scheletro, Macellaio, Zoltun Kulle, Ghom, Cydaea, Rakanoth, Diablo, Adria, Regina Araneae, Maghda, Belial, Obsessor, Azmodan, Izual, Urzael e Malthael.

- elimina seguenti boss al livello 70 a Tormento X in meno di 20 minuti: Re Scheletro, Macellaio, Zoltun Kulle, Ghom, Cydaea, Rakanoth, Diablo, Adria, Regina Araneae, Maghda, Belial, Obsessor, Azmodan, Izual, Urzael e Malthael. Maledizione/Allineamento stellare - scegli un evento del Forziere maledetto che richiede l'uccisione di mostri ed eliminane più di 350 a livello 70 e Tormento X o superiore.

- scegli un evento del Forziere maledetto che richiede l'uccisione di mostri ed eliminane più di 350 a livello 70 e Tormento X o superiore. Anni di guerra/Dinastia - completa un Varco Maggiore di livello 55 in solitario con i bonus di completo da sei pezzi con sei classi.

Questi, invece, i nuovi completi forniti dai Doni di Haedrig nella stagione 16 (trovate una loro anteprima nell'immagine in cima alla notizia):

Barbaro - Appello del Re Immortale

- Appello del Re Immortale Crociato - Cercatore della Luce

- Cercatore della Luce Cacciatore di demoni - Vendetta di Natalya

di demoni - Vendetta di Natalya Monaco - Stratagemma di Uliana

- Stratagemma di Uliana Negromante - Avatar di Trag'Oul

- Avatar di Trag'Oul Sciamano - Spirito di Arachyr

- Spirito di Arachyr Mago - Mistero Strabiliante di Vyr

Assieme alla Stagione 16, verrà pubblicato anche l'aggiornamento 2.6.4 per Diablo 3 che rimuoverà le pozioni leggendarie dall'inventario, aggiungerà nuovi raggi colorati al ritrovamento degli oggetti leggendari primordiali e bilancerà i completi di classe. Maggiori informazioni le trovate nel lungo changelog pubblicato sul sito ufficiale.