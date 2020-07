Diablo 3, la Stagione 21 è alle porte: novità e orario d'inizio

La Stagione 21 di Diablo 3, denominata Prove delle Tempeste, sta per cominciare: i giocatori dell'action RPG potranno beneficiare dei nuovi contenuti a partire dalle ore 02:00 nella notte tra oggi e domani. Scopriamo assieme le novità previste.

Durante la nuova stagione tematica, occasionalmente (ogni 90 secondi) il vostro personaggio canalizzerà un potere elementale scatenandolo sull'ambiente circostante per un periodo di tempo limitato:

Meteore che piovono dal cielo.

Elettricità crepitante.

Un muro di fuoco.

Tornado di pura energia.

Valanghe per schiacciare i tuoi nemici.

Per quanto riguarda le ricompense, sono previsti oggetti introdotti per la prima volta nella Stagione 9, ovvero la protezione per torace e i guanti del Completo del Conquistatore, oltre ai ritratti Pandemonio e la rocciosa mascotte Rocky. Per chi ha già partecipato alle stagioni precedenti, ci sono la mascotte Marchingegno meraviglioso e la cornice ritratto Fabbrica.

Per l'occasione ruotano anche i completi di classe conferiti grazie al Dono di Haedrig. Ecco quelli previsti dalla Stagione 21:

Barbaro - Potenza Terrestre

Crociato - Aculei dell'Invocatore

Cacciatore di demoni - Coltre dell'Ombra

Monaco - Indumenti del Re Scimmia

Sciamano - Panni del Raccoglitore di Giada

Mago - Manto della Fenice

Negromante - Grazia di Inarius

Per i dettagli sulle Conquiste Stagionali, le Ricompense del Percorso Stagionale e sulle Note della Patch 2.6.9 che accompagna il lancio della Stagione 21 di Diablo 3, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale