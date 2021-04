Diablo 3, al via la Stagione 23: il Sistema dei Seguaci è stato riprogettato

Mentre continuiamo ad attendere pazientemente Diablo 4, la cui uscita sembra essere ancora piuttosto distante nel tempo, Bizzard Entertainment continua a supportare attivamente Diablo 3, dando il via alla Stagione 23 e pubblicando una nuova, corposa patch che ha riprogettato il Sistema dei Seguaci.

La Stagione 23, che ha preso il via alle 17:00 di ieri 2 aprile, è stata introdotta in questo modo: "Kormac, Lyndon ed Eirena hanno studiato e osservato a lungo i nefilim, apprendendo dai migliori come sconfiggere l'oscurità. Ora i discepoli di Sanctuarium sono pronti a prendersi il loro posto tra le leggende, equipaggiando oggetti incredibili ed emanando il loro potere per aiutarci in combattimento contro i servitori degli inferi". Nel corso della nuova stagione saranno disponibili oggetti introdotti per la prima volta nella Stagione 11, pertanto i collezionisti di mascotte saranno lieti di assistere al ritorno del Drago di Smeraldo, oltre che dei pezzi per Gambe e Piedi dell'esclusivo completo del Conquistatore, e le cornici a tema Goblin predone. Non mancheranno oggetti del tutto inediti, come la mascotte Cucciolo di Lacuni e la cornice ritratto Macellazione (vedi in basso), ottenibili completando il Percorso Stagionale.

Inoltre, i completi di classe conferiti in alcuni capitoli del Percorso Stagionale grazie al Dono di Haedrig sono di nuovo ruotati:

Monaco : Vesti delle Mille Tempeste

: Vesti delle Mille Tempeste Cacciatore di Demoni : Essenza Sconsacrata

: Essenza Sconsacrata Crociato : Lascito di Orlando

: Lascito di Orlando Mago : Elementi di Tal Rasha

: Elementi di Tal Rasha Barbaro : Collera delle Distese

: Collera delle Distese Sciamano : Egida della Zanna Infernale

: Egida della Zanna Infernale Negromante: Ossa di Rathma

È possibile ottenere un solo completo di classe per stagione, pertanto scegliete con cura. Assicuratevi di aprire tutti i tre Doni di Haerdig (ottenibili completando i capitoli 2, 3 e 4 del Percorso Stagionale) con lo stesso personaggio.

La Stagione 23 di Diablo 3, dicevamo, ha portato con sé anche una riprogettazione del Sistema dei Seguaci, che sarà reso permanente per i personaggi stagionali e non stagionali. È ora possibile equipaggiare seguaci con un totale di 14 diversi slot per oggetti che includono reliquia, elmo, spallacci, protezione per torso, guanti, bracciali, cintura, due anelli, collo, gambe, piedi, arma per mano primaria e mano secondaria. È stata introdotta anche nuova funzione di emanazione dei seguaci, che permette ai personaggi di ottenere gli effetti di alcuni poteri leggendari e bonus di completo equipaggiati sul seguace scelto. Gli oggetti attualmente con capacità di emanazione sono questi:

Corona Spezzata

Spallacci Ricercanti

Spallacci di Zakara

Pelledoro

Polsiere Custeriane

Bracciali della Nemesi

Guanti del Gladiatore

Guanti della Devozione

Trappola Energetica di Dovu

Vetro della Vita di Rakoff

Anello dell'Avarizia

Fiamma di Krede

Il Gusto del Tempo

Cammino del Sapiente (bonus completo 3 pezzi)

Destino di Cain (Bonus completo 3 pezzi)

Blizzard ha anche riprogettato le abilità dei seguaci e bilanciato molteplici oggetti, ma per maggiori dettagli al riguardo vi consigliamo di leggere il lungo changelog della Stagione 23 di Diablo 3.