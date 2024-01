Diablo 3 verso la Stagione 30: Visioni Ostili e Riti di Sanctuarium diventano permanenti!

Nonostante la maggior parte delle attenzioni siano, giustamente, rivolte a Diablo 4, Blizzard Entertainment continua a supportare Diablo 3, che a più di dieci anni dall'uscita ha ancora qualcosa da dire: tra pochi giorni è infatti atteso l'inizio della Stagione 30: I Signori dell'Inferno.

Se il nome vi risulta familiare, è perché si tratta di una riproposizione del medesimo tema che ha già animato la Stagione 25, che ha preso il via sul finire del 2021. Con la Stagione 29 e il debutto della modalità Autosufficiente Solitaria Blizzard ha infatti messo fine allo sviluppo di contenuti inediti per Diablo 3, ma non il supporto, che continuerà ancora per un bel po' di tempo.

La Stagione 30, dicevamo, si chiamerà dunque I Signori dell'Inferno e prenderà il via alle ore 17:00 di venerdì 12 gennaio. I giocatori che affronteranno il percorso stagionale potranno trovare e potenziare i Frammenti dell'Anima basati sui sette Signori dell'Inferno. Incarnando il potere di un Primo Maligno e di un Maligno Minore, i personaggi potranno così infliggere nuove forme di dolore ai demoni di Sanctuarium.

C'è però un'altra grande novità in vista: con l'inizio della Stagione 30, i temi della Stagione 28: Riti di Sanctuarium e della Stagione 29: Visioni Ostili diventeranno permanenti! In altre parole, i giocatori possono aspettarsi la presenza fissa di funzionalità come l'Altare dei Riti e la modalità Autosufficiente Solitaria, tutto opportunamente bilanciato per poter coesistere tranquillamente. Maggiori dettagli su tutte le novità previste con la Stagione 30 di Diablo 3 sono disponibili sul sito ufficiale.

Restiamo in attesa, intanto, della presentazione della Stagione 3 di Diablo 4, prevista nel corso di questo mese.