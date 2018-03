Diablo 3 Switch: un insider ne conferma l'esistenza, nonostante la smentita di Blizzard

Si continua a parlare di Diablo 3 per Nintendo Switch : nelle scorse settimane vari rumor hanno svelato l'esistenza del progetto, sebbene Blizzard abbia più voltedi avere piani per un porting. Oggi, una fonte di Eurogamer.net conferma la volontà di portare il gioco sulla console della casa di Kyoto.

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net una fonte (anonima, ma ritenuta affidabile) vicinissima al progetto avrebbe confermato che Blizzard è attualmente al lavoro su un porting di Diablo III per Nintendo Switch. Non è chiaro se la versione in questione includerà anche le espansioni Reaper of Souls e Rise of the Necromancer.

Blizzard, come detto, ha smentito di avere in lavorazione un porting di Diablo 3 per Switch ma la fonte in questione afferma il contrario. Non ci resta che attendere eventuali ulteriori chiarimenti in merito e magari annunci in tal senso, che potrebbero arrivare nel corso di uno dei prossimi eventi Direct.