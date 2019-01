Diablo 3: al via l'evento per l'anniversario, per la prima volta anche su Switch

Per celebrare l'anniversario di Diablo 3, Blizzard Entertainment ha ufficialmente dato il via all'evento L'Oscuramento di Tristam, al quale possono partecipare per la prima volta in assoluto anche i giocatori che acquistato il titolo su Nintendo Switch.

L'evento, nato per omaggiare gli inizi della celebre saga di Blizzard, rimarrà attivo fino alle ore 01:00 del primo febbraio. i giocatori sono chiamati ad intraprendere un viaggio nella modalità Avventura alla ricerca di un misterioso gruppo di cultisti che sta seminando il caos a Sanctuarium. La ricerca li condurrà ad un portale verso il passato di Tristram e la terrificante oscurità che ha tenuto in scacco la città molti anni prima.

Ad attenderli nel reame della RetroVision troveranno una cattedrale dall'aria fin troppo familiare, nemici noti e oggetti altrettanto conosciuti. Nelle profondità delle catacombe dovranno inoltre affrontare il Signore Oscuro. In palio, ci sono effetti di trasmogrificazione, imprese, ritratti, mascotte e altro ancora. Le ricompense più ambite richiederanno una ricerca più approfondita, o il compimento di tutte le imprese, prima di poter essere conquistate.