Diablo 3 vive! Annunciata la Stagione 29, avrà la nuova modalità Solo Self Found

Mentre continua ad arrancare con Diablo 4, non riuscendo a trovare una quadra tra contenuti stagionali e bilanciamenti, Blizzard è tornata per l'ultima volta a concentrarsi su Diablo 3 per offrirgli il gran finale che merita. La Stagione 29 sarà l'ultima con nuovi contenuti e appare monumentale al confronto con le 28 che l'hanno preceduta.

Intitolata Visions of Enmity, la Stagione 29 di Diablo 3 sarà disponibile sul PTR dal 15 al 29 agosto, dopodiché verrà messa a disposizione di tutti i giocatori ancora attivi sul gioco (e a quelli che decideranno di abbandonare momentaneamente Diablo 4). Dopo dieci anni e ventotto stagioni fa uno strano effetto leggere la lista dei nuovi contenuti di Visions of Enmity, che con una nuova modalità, un tema stagionale e diversi bilanciamenti alle classi appare insolitamente ricca.

Tra le novità spicca innanzitutto la modalità single player Solo Self Found, dotata di leaderbord stagionali completamente separate. In quest'esperienza ispirata a Path of Exile e lungamente richiesta dalla comunità, i giocatori saranno completamente soli, non avendo la possibilità di fare squadra con altri utenti. I più ambiziosi potranno anche affrontarla in Hardcore Mode.

Il tema stagionale ruota attorno alla presenza di alcune interferenze che hanno provocato la comparsa di Dimensioni Tascabili in giro per Sanctuary, alle quali è possibile accedere attraverso delle Fessure Diaboliche. Al loro interno si celano nemici potentissimi e ulteriori instabilità, le quali possono creare altre fessure, amplificando di conseguenza anche la quantità di bottino ottenibile.

I mostri disporranno di nuovi affisi, come ad esempio Enervating (che crea un'area d'effetto attorno al mostro riducendo la sua velocità di movimento e allungando il cooldown) e Necrotic (che riduce il potere curativo del giocatore finché non raggiunge una salute del 95%). Previsto inoltre un massimale per i punti Paragon, visto che i giocatori non potranno assegnare più di 800 Punti Paragon al proprio personaggio (200 per ogni categoria). Completano l'ampio quadro delle novità dei bilanciamenti alle classi del Crociato, del Cacciatore di Demoni e dello Sciamano, per i cui dettagli vi rimandiamo al post ufficiale del sito di Diablo 3.