Diablo 4 oltre 10 milioni di giocatori: è il gioco Blizzard venduto più velocemente

Costretta a rimandare ancora una volta la sua unione a Microsoft, Activision-Blizzard si è consolata snocciolando dei numeri da capogiro nel suo ultimo report finanziario. Blizzard, nello specifico, nel secondo trimestre del corrente anno fiscale ha superato per la prima volta il miliardo di dollari di incassi.

Se la compagnia di sviluppo di Irvine è riuscita a superare tale somma, lo deve principalmente a Diablo 4, che lo scorso 6 giugno è giunto sul mercato polverizzando ogni record di Blizzard e del franchise, incassando da solo 666 milioni di dollari nei primi cinque giorni di commercializzazione. Il report finanziario ha quindi ribadito che Diablo 4 è il gioco di Blizzard venduto più rapidamente di sempre, aggiungendo che a giugno il numero di giocatori ha superato quota 10 milioni, i quali tutti assieme hanno giocato per un totale di 700 milioni di ore (una media di 70 ore a testa!).

Activision-Blizzard ha preferito non svelare l'esatto numero di copie vendute, ma visto e considerato che Diablo 4 non si trova in nessun servizio in abbonamento, e mettendo in conto solo un minimo di rivendita di copie fisiche usate (in un mercato dove ormai il digitale va per la maggiore), è possibile che l'ammontare delle unità effettivamente vendute non sia troppo inferiore molto dal numero totale di giocatori, potendo dunque aggirarsi proprio intorno ai 10 milioni o poco meno.

La compagnia si è inoltre mostrata fiduciosa nei confronti della tenuta sul lungo periodo, anche perché Diablo 4 è destinato a ricevere molti contenuti da qui in avanti: domani 20 luglio, ad esempio, debutta la Stagione degli Abietti, aggiungendo tra le altre cose nuove missioni secondarie ambientate nel contesto della storia principale, un battle pass e una nuova meccanica legata ai Cuori Abietti.

A margine del report finanziario, Blizzard ha anche annunciato l'arrivo dei suoi giochi su Steam: da aprire la fila ci penserà Overwatch 2.