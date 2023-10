Diablo 4: ecco 5 motivi per tornare a giocare con la Stagione 2

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, da ormai qualche giorno è arrivata la Stagione del Sangue di Diablo 4, il secondo grosso aggiornamento dal lancio dell'action RPG Blizzard che ha stravolto numerose meccaniche di gioco in base ai feedback dell'utenza. Scopriamo quali sono i cinque motivi per cui bisognerebbe provare la Stagione 2.

La progressione è più veloce

Una delle principali novità della seconda stagione di Diablo 4 consiste nella revisione della distribuzione dei punti esperienza nelle fasi di gioco più avanzate. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, salire di livello nella Stagione del Sangue è circa il 40% più veloce, così che i giocatori possano riuscire a raggiungere il level cap in tempi accettabili senza dover giocare troppo a lungo. Tale modifica non riguarda solo gli eroi stagionali, ma anche quelli che i giocatori hanno creato in passato e che sono nel Regno Eterno: potete quindi avviare il gioco con l'ultima patch e approfittarne per raggiungere il Livello 100 e sconfiggere Uber Lilith.

I dungeon si completano più facilmente

Il team di sviluppo ha deciso di lavorare anche sulle Spedizioni da Incubo, ovvero una delle principali attività endgame per i giocatori di Diablo 4. Innanzitutto, la struttura dei dungeon è stata modificata affinché vi siano meno diramazioni: nella Stagione 2, infatti, il completamento dei dungeon è tendenzialmente più lineare ed è più semplice esplorarli tutti senza dover fare lunghissime passeggiate. In aggiunta, alcune Spedizioni da Incubo si completano in maniera più rapida, poiché sono stati significativamente ridotti gli obiettivi da portare a termine per concludere l'attività.

Ci sono nuovi boss

Onde evitare che i giocatori ripetessero Spedizioni da Incubo fino allo sfinimento, gli sviluppatori di Diablo 4 hanno deciso di introdurre una nuova attività endgame che consiste in complesse boss fight contro vecchi e nuovi nemici. Questi potenti avversari possono essere affrontati solo da chi riesce a forgiare speciali sigilli, i cui materiali per il crafting si ottengono proprio completando i dungeon. Oltre a mettere a dura prova anche i giocatori più incalliti, i nuovi boss permettono anche di avere grosse probabilità di ritrovare equipaggiamento unico, incluso quello più raro e prezioso.

Gli eventi sono più frequenti

Un'altra interessante aggiunta della Stagione del Sangue di Diablo 4 consiste nella consistente riduzione del tempo che intercorre tra un World Boss e l'altro. Grazie all'ultimo aggiornamento, ora è possibile affrontare uno di questi grossi e potenti nemici ogni tre ore e mezza. Si tratta di una novità molto importante, poiché con il vecchio timer gli spawn avvenivano pochissime ore al giorno e molti giocatori non avevano la possibilità di collegarsi in quegli orari per affrontarli. Considerando gli ottimi drop di questi nemici, la cui prima sconfitta ogni settimana garantisce ricompense extra, si tratta di una novità di cui approfittarne.

I Poteri Vampireschi

Ultima ragione, ma non per importanza, è la presenza dei Poteri Vampireschi. Stiamo parlando ovviamente della meccanica unica della Stagione del Sangue di Diablo 4, che solo ed esclusivamente per la durata dell'aggiornamento permetterà ai giocatori di sbloccare abilità speciali con cui sbizzarrirsi in fase di creazione della build.

