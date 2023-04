Diablo 4: da 720p@30fps a 4K@60FPS, svelati i dettagliati requisiti di sistema PC

In vista della pubblicazione prevista per gli inizi di giugno, Blizzard Entertainment ha rivelato i requisiti di sistema della versione PC di Diablo 4, delineando in maniera precisa le configurazioni necessarie per raggiungere quattro differenti obiettivi di gameplay.

Coloro che si accontentano di polverizzare demoni ed amenità assortite a 30 frame al secondo, magari senza badare troppo al dettaglio grafico, avranno bisogno di una CPU come l'Intel Core i5-2500K e di una scheda grafica equivalente alla NVIDIA GeForce GTX 660. Il cultori della qualità grafica e della fluidità massima dovranno invece far sgobbare le loro configurazioni di fascia alta, poiché per il 4K a 60fps con dettagli Ultra servirà un'accoppiata come quella formata da un'Intel Core i7-8700K e NVIDIA GeForce RTX 3080, o addirittura una Series 40 per usufruire del DLSS.

Diablo 4 | Requisiti di sistema PC

Requisiti minimi

Pensati per far funzionare Diablo 4 a 1080p di risoluzione nativa o a 720p di risoluzione di rendering, con impostazioni grafiche basse, a 30 FPS.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Requisiti medi

Pensati per far funzionare Diablo 4 a 1080p di risoluzione, con impostazioni grafiche medie, a 60 FPS.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 1300X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Requisiti alti

Pensati per far funzionare Diablo 4 a 1080p di risoluzione, con impostazioni grafiche alte, a 60 FPS.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Requisiti Ultra 4K

Pensati per far funzionare Diablo 4 a 4K di risoluzione, con impostazioni grafiche ultra, a 60 FPS.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series per supporto completo a DLSS3 o AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Il vostro PC è pronto per l'ennesima mattanza di demoni? La pubblicazione di Diablo 4 è prevista per il 6 giugno, tuttavia lo Stress Test che si svolgerà dal 12 al 14 maggio offrirà a tutti quanti la possibilità di testare ancora una volta il gioco prima del debutto ufficiale.