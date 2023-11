Diablo 4 si aggiorna: gli Anelli degli Abietti al centro delle novità della Patch 1.2.2

Sta per partire la Fase 2 della Stagione del Sangue di Diablo 4, e così i ragazzi di Blizzard si riaffacciano sulle pagine del proprio sito ufficiale per stilare l'elenco in anteprima delle migliorie, ottimizzazioni e aggiunte della Patch 1.2.2 in arrivo il 7 novembre su PC, PlayStation e Xbox.

La novità più dirimente del prossimo aggiornamento sarà rappresentata dall'introduzione degli Anelli Abietti, cinque elementi di equipaggiamento unici per ciascuna Classe. I nuovi elementi ingame di Diablo 4 si basano sui Poteri Abietti della prima Stagione.

Nel descrivere i poteri sbloccabili con l'Anello del Furore Rosso (Barbaro), il Cerchio Iridescente di Tal Rasha (Incantatore), la Volontà Inesorabile di Airidah (Druido), il Cerchio Serpeggiante dell'Imbroglio (Tagliagole) e l'Anello dell'Anima Sacrilega (Negromante), il team di Blizzard ci tiene a sottolineare che "gli Anelli Abietti sono un modo per noi di prendere un famoso contenuto stagionale che ha avuto una grande risonanza con i giocatori e le giocatrici e reintrodurlo in maniera persistente non solo nel reame Stagionale, ma anche in quello Eterno".

Oltre alla consueta infornata di interventi per l'ottimizzazione delle prestazioni e la chiusura dei bug, nelle note in anteprima della Patch 1.2.2 (potete consultarle per intero aprendo il link in calce alla notizia) trovano spazio anche i bilanciamenti compiuti nella Stagione del Sangue, con la Salute del Pilastro aumentata dal 75 all'85% e il tempo di riparazione del Pilastro ridotto da 3 a 1 secondo. Quanto al futuro, qui trovate il resoconto delle novità di Diablo 4 dalla BlizzCon 2023 con il reveal del DLC Vessel of Hatred.