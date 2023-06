Diablo 4 si aggiorna su PC e console: ecco tutte le novità della prima patch di giugno

Celebrato l'inizio dell'Early Access di Diablo 4, i ragazzi di Blizzard si rimettono alacremente al lavoro e rendono disponibile il primo aggiornamento 'lato server' dall'apertura dei cancelli di Sanctuarium, un update che si premura di introdurre numerose migliorie e ottimizzazioni.

La patch in questione, disponibile proprio in queste ore su PC e console, non richiede l'installazione di ulteriori dati in locale, di conseguenza non necessita di alcun download o intervento supplementare da parte dei giocatori.

Il grosso del lavoro svolto da Blizzard con il primo aggiornamento lato server di Diablo 4 riguarda il bilanciamento dell'esperienza di gioco, con l'aumento della salute di numerose tipologie di nemici e delle modifiche ad alcune delle classi principali, come Stregone e Ladro. Sempre grazie a questo update vengono riformulati i tempi di recupero di numerose specializzazioni di classe e applicati degli aumenti generalizzati al valore di salute delle creature affrontate nei Livelli del Mondo più avanzati.

Chi si avventurerà nelle spaventose regioni di Sanctuarium dal 6 giugno, in coincidenza del lancio ufficiale su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, potrà quindi vivere un'esperienza ancora più profonda e immersiva, merito di questo e (presumibilmente) dei successivi update che ci accompagneranno per tutta la fase Early Access. Nel frattempo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Diablo 4, uno dei migliori episodi della serie Blizzard.