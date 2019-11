Diablo 4,quando ne sapremo di più? Blizzard annuncia i piani per il futuro!

La community legata al franchise di casa Blizzard ha potuto assistere al tanto atteso reveal di Diablo 4 in occasione della conferenza organizzata dalla software house in concomitanza con l'edizione 2019 del BlizzCon.

L'evento è stato infatti il palco scelto dai vertici del team di sviluppo per presentare ufficialmente al pubblico il nuovo capitolo della saga. Ma non solo: in seguito all'annuncio, la platea videoludica ha infatti avuto l'opportunità di visionare anche il primo gameplay trailer di Diablo 4. Il filmato ha introdotto alcune delle prime caratteristiche e meccaniche di questa attesissima produzione. Ma quando potremo saperne di più?

Ebbene, a rispondere a questa domanda ci ha pensato il game director Luis Barriga, tramite un messaggio indirizzato ai fan di Diablo. All'interno di quest'ultimo, viene specificato che Blizzard ha in programma di condividere con i giocatori dettagli sui dietro le quinte e sui progressi del team tramite un piano di aggiornamenti a cadenza trimestrale. Quest'ultimo prenderà il via nel corso del febbraio 2020. Taluni dettagli su Diablo 4 potrebbero tuttavia essere presentati prima di tale data. Nel messaggio, dopo aver evidenziato l'importanza di temi come item e stats in Diablo 4, viene infatti sottolineato che alcuni dettagli arriveranno "nel corso delle prossime settimane", per voce di David Kim, lead systems designer.



Nell'attesa che questi appuntamenti prendano il via, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un nostro provato di Diablo 4.