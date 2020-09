Diablo 4: albero delle abilità, progressione e endgame nel nuovo diario degli sviluppatori

Gli sviluppatori di Blizzard hanno pubblicato un nuovo aggiornamento sullo sviluppo di Diablo 4 che approfondisce in maniera specifica la riorganizzazione delle abilità e dei talenti nonché la progressione nelle fasi di endgame.

Seguendo il feedback degli utenti il team di sviluppo ha rivisto il sistema di progressione rispetto ai precedenti capitoli, ritenuti troppo "semplici", in favore di un albero che prevede delle abilità "attive" e "passive". I punti da spendere nell'apposita sezione in abilità attive influenzeranno diversi parametri permettendo grandi aumenti di potenza con la conseguente personalizzazione in base al proprio stile di gioco. Le abilità passive incideranno invece sugli aspetti più generali del personaggio.

Blizzard ha affermato che entro la fine della campagna principale i giocatori raggiungeranno il 30/40% delle abilità totali. Una scelta precisa per spingere i giocatori ad affrontare l'endgame con uno spirito propositivo. Senza fornire troppi dettagli, che arriveranno in seguito, gli sviluppatori hanno parlato della filosofia alla base dell'endgame di Diablo 4 descrivendolo come "facile da imparare, difficile da padroneggiare" laddove "la componente difficile da padroneggiare dovrebbe soddisfare le aspettative dei giocatori più hardcore". Potete trovare tutti i dettagli sul nuovo update a questo link.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra prova di Diablo 4 a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.