Diablo 4: alcune build sono troppo forti, Blizzard interviene con una patch

Sembrerebbe che i giocatori dell'Early Access di Diablo 4 abbiano realizzato build troppo forti, al punto da costringere Blizzard Entertainment ad intervenire con una patch.

L'aggiornamento in questione, pubblicato nel corso del fine settimana, coinvolge principalmente la schermata dell'Eccellenza, ovvero quella alla quale si può accedere solo ed esclusivamente dopo aver raggiunto il Livello 50 con il personaggio. Uno dei motivi principali per cui gli sviluppatori hanno modificato questa componente del gioco è la velocità d'attacco, che poteva essere aumentata in maniera eccessiva accumulando una serie di bonus. Al momento, con il gioco aggiornato, è possibile ottenere un aumento di tale parametro del 34%, laddove prima il bonus massimo era pari al 50%.

Ma non è finita qui, poiché alcune pesanti modifiche sono state apportate anche ai Glifi del danno critico, dei danni elementali e delle vulnerabilità, con percentuali di riduzione degli effetti che varia dal 40 al 66%. Insomma, se non giocate da un paio di giorni e avete creato una build di un certo tipo, potreste notare un depotenziamento del vostro personaggio.

In attesa di scoprire se verranno pubblicate altre patch di questo tipo nelle ore successive al lancio, previsto per questa notte, vi rimandiamo alla nostra recensione di Diablo 4.