Diablo 4: alcune skin si possono ottenere gratis, arrivano le prime segnalazioni

Nelle ultime ore è terminato l'accesso anticipato di Diablo 4 e i server dell'action RPG firmato Blizzard Entertainment hanno accolto moltissimi nuovi utenti. Grazie anche all'aumento dei giocatori, è stato possibile scoprire una meccanica di cui si è parlato poco negli scorsi giorni, ovvero la possibilità di ottenere alcune skin gratuitamente.

Stando a quanto dichiarato da alcuni utenti che si stanno avventurando fra le regioni di Sanctuarium, l'eliminazione degli iconici goblin del tesoro garantirebbe una piccola probabilità di mettere le mani su elementi estetici. Non tutti sono riusciti a far fuori queste veloci creature e ad ottenere la tanto agognata ricompensa, ma sui social stanno aumentando le segnalazioni dei giocatori che sostengono di aver raccolto dal cadavere del nemico anche qualche skin. Purtroppo non si tratta degli stessi costumi che si possono sbloccare tramite acquisti nel negozio, ma di skin per la cavalcatura e oggetti da indossare come zaino (in maniera simile al cucciolo di lupo che si poteva ottenere con la Beta).

In attesa di scoprire se il gioco consenta di ricevere oggetti di questo tipo anche in altri modi, vi ricordiamo che sono in molti a lamentarsi di alcune meccaniche legate alla cavalcatura di Diablo 4. Per chi non lo sapesse, inoltre, Diablo 4 è il gioco Blizzard che ha venduto più velocemente.