Diablo 4: angeli e demoni in guerra nello spettacolare Story Trailer di lancio

Finito di sfogliare il Libro di Lorath di Diablo 4, per gli appassionati di ARPG è giunta l'ora di tuffarsi nelle atmosfere livide di Sanctuarium con lo spettacolare Story Trailer di lancio confezionato da Blizzard per scandire il conto alla rovescia in vista dell'apertura dei server.

Le violente scene di guerra che scorrono veloci nel nuovo filmato in cinematica di Diablo 4 ripercorrono le tappe più importanti dell'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti, con i guerrieri più valorosi di Sanctuarium chiamati a danzare tra i cadaveri dei nemici per garantire la sopravvivenza del proprio clan.

Il massimo sacrificio richiesto a coloro che vorranno ristabilire l'equilibro tra i mondi astrali, se non altro, verrà ricompensato con un'infinità di armi, equipaggiamenti e punti esperienza con cui 'livellare' il proprio alter-ego nel lungo percorso da intraprendere dalla Campagna principale alle attività endgame, come testimoniato da Blizzard nel violento Gameplay Trailer di lancio di Diablo 4.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia di Lilith e Inarius, non prima però di ricordarvi che Sanctuarium accoglierà i suoi nuovi eroi il 6 giugno, con l'arrivo dell'attesissimo action ruolistico di Blizzard su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.