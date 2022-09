Diablo 4: annunciata la Beta incentrata sull'endgame, ecco i contenuti

È arrivata a sorpresa nel corso della serata la conferma di una Closed Beta di Diablo 4, la quale si terrà prossimamente e sarà focalizzata sulle attività endgame dell'atteso titolo firmato Blizzard.

In un lungo post pubblicato sul portale ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno anche svelato nel dettaglio quelle che saranno le modalità che i fortunati utenti selezionati potranno provare con mano all'apertura dei server. Si parte dalla Marea Infernale, che è una sorta di evento che coinvolge tutto il server e rende tutti i nemici più forti, aumentando al contempo le possibilità di ritrovare bottino di alto livello in giro per Sanctuarium, magari aprendo uno dei preziosi Forzieri della Marea Infernale con la valuta dell'evento chiamata Braci. Si passa poi alle Spedizioni da incubo, ovvero dungeon con modificatori speciali che garantiscono loot di alto livello a chi riesce a giungere fino alla fine. Vi sono poi i Sussurri dei Morti, una sorta di sfide a tempo che permettono di ottenere oro, esperienza e Tetri Favori, che sono una moneta di scambio per ottenere equipaggiamento. Si chiude con i Campi dell'Odio, che corrispondono alla modalità PvP già annunciata dagli sviluppatori. A prescindere da quale sia il tipo di modalità giocata, si potranno poi sbloccare i Tabelloni dell'Eccellenza, che servono a potenziare le statistiche del protagonista dopo aver raggiunto il livello massimo, fissato a 50.

Al momento non si conosce la data d'inizio dei test e Blizzard ha confermato che la selezione dei partecipanti non avverrà tramite il classico sistema di iscrizione al sito ufficiale. Verranno infatti scelti tutti i veterani della serie che di recente hanno trascorso un notevole quantitativo di ore all'interno dell'endgame di Diablo 2 Resurrected o Diablo 3.

