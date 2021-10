Diablo 4: annunciato il nuovo Game Director, è un veterano del gioco

La bufera che si è abbattuta su Blizzard, che ha visto numerose cariche di alto rango venire accusate per comportamenti scorretti e molestie nei confronti delle dipendenti, ha avuto ripercussioni anche su Diablo 4, che lo scorso agosto ha dovuto rinunciare al suo Game Director, Luis Barriga.

Una perdita così importante ha comprensibilmente messo in allerta tutti i fan, preoccupati per la riuscita di un progetto atteso da quasi dieci anni. A partire da oggi possono tuttavia tornare a dormire sonni tranquilli, poiché Blizzard Entertainment sembra aver trovato un degno sostituto: stiamo parlando di Joe Shely, appena nominato Game Director di Diablo 4.

Shely non è certamente l'ultimo arrivato: in Blizzard fin dal 2005, lavora su Diablo 4 fin dal 2017 in qualità di supervisore del combat design. Si è anche occupato della realizzazione della demo di Diablo 4 presentata alla Blizzcon del 2019. "In quanto capo del design al lavoro su questo oscuro action RPG open world fin dagli albori, sono fiero di poter continuare la visione di Diablo 4 in qualità di nuovo Game Director, e sono onorato di rappresentare tutti gli sviluppatori che stanno mettendo il cuore in questo progetto", ha scritto Shely sul sito ufficiale di Diablo. "Come molti di voi, il nostro team ha dovuto fare i conti con gli eventi recenti. Sono successe molte cose dal nostro ultimo blog, ma dobbiamo continuare a mettere in pratica i nostri valori".

Il nuovo Game Director ne ha anche approfittato per parlarci del Sound Design di Diablo 4: "Il suono è un elemento a volte sottovalutato, ma che è parte integrante della progettazione del gioco, un canale che comunica qualsiasi cosa, dal danno in arrivo, alla conferma che la pressione di un pulsante è stata registrata dal gioco, all'intensità di una sequenza di combattimento. Prova a togliere l'audio da una partita di Diablo, una volta: scoprirai che i tuoi occhi faticano molto di più a seguire l'azione. Il suono trasmette anche il sottotesto del mondo attraverso il quale ci si sta avventurando. Sostiene i picchi e i cali d'azione della campagna e ti permette di immergerti nell'ambientazione di una regione, trasportandoti nel mondo di gioco". Potete approfondire l'argomento guardando il nuovo dietro le quinte in apertura di notizia, curato dal supervisore audio Kris Giampa e dal suo team.