Diablo 4 arriva su PC Game Pass qualche ora prima del previsto, ma senza Obiettivi

Stando a quanto segnalato dal portale Xboxygen, Diablo 4 è già disponibile per gli utenti abbonati a PC Game Pass, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Su Xbox, invece, sembra che si debba attendere regolarmente la giornata di domani, ormai alle porte.

Diablo 4 è uno dei primi giochi di Activision-Blizzard a debuttare su Xbox Game Pass, una novità che gli abbonati attendevano con particolare ansia dopo l'acquisizione del publisher da parte di Microsoft per la roboante cifra di 70 miliardi di dollari circa. Gli abbonati a PC Game Pass sono abbastanza fortunati da poter iniziare a giocare al diabolico hack and slash sin da ora, tuttavia ad aspettarli c'è anche una cattiva notizia: al momento, sembra che non ci sia la possibilità di sbloccare gli Obiettivi. Non che questo possa impattare troppo negativamente la propria avventura a Sanctuarium, ma si tratterà sicuramente di una seccatura per coloro che ci tengono particolarmente a questo aspetto dell'esperienza ludica.

Per accedere correttamente al mondo di Diablo 4 nella sua versione PC dovrete necessariamente passare per Battle.net, e quindi accedere alla piattaforma Blizzard con un account esistente, oppure creandone uno da zero. A poche ore dal lancio ufficiale all'interno di Xbox Game Pass, Diablo 4 si è aggiornato accogliendo l'arrivo del Ray Tracing, disponibile tanto su PC quanto su console.

