Diablo 4, in arrivo un annuncio ufficiale prima dei Game Awards 2022: di cosa si tratta?

C'è grande movimento attorno a Diablo IV, l'atteso nuovo episodio della serie Blizzard Entertainment in arrivo nel corso del 2023 su PC e console PlayStation e Xbox. I rumor su novità per Diablo 4 ai The Game Awards 2022 sono sempre più insistenti, ma prima del grande evento c'è spazio per un possibile grosso annuncio.

Attraverso la pagina Twitter ufficiale di Diablo, Blizzard fa sapere come alle ore 18:00 italiane di giovedì 8 dicembre 2022 verrà fatto un annuncio in merito al gioco, e che in particolare potrebbe essere collegato al personaggi di Lilith. Il tweet è infatti accompagnato dall'hashtag "Lilith sta arrivando", lasciando intendere che qualche sostanziosa novità sia davvero imminente.

Nessun indizio però su quale potrebbe essere la natura dell'annuncio: potrebbe trattarsi di un trailer inedito, oppure un'iniziativa del tutto diversa. Non è nemmeno da escludere a priori un reveal della data d'uscita da parte degli sviluppatori. Del resto il Microsoft Store avrebbe rivelato in anticipo la data di Diablo 4, dunque sembra ormai questione di poco tempo prima che venga comunicato in via ufficiale quando il nuovo gioco della serie farà il suo esordio sul mercato.

A questo punto non resta che attendere domani pomeriggio, o eventualmente i Game Awards, per scoprire cosa bolle in pentola per uno dei titoli più attesi del 2023.