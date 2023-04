Diablo 4: come fare per giocare prima dell'uscita, data e orario dell'accesso anticipato

Sulla scia del successo riscosso dall'Open Beta dedicata al titolo, il team di Blizzard dà appuntamento al pubblico per un nuovo evento live dedicato a Diablo IV, in programma per il prossimo 20 aprile 2023.

Per ingannare l'attesa, il team di sviluppo offre ulteriori dettagli legati all'Accesso Anticipato previsto per l'avventura. Acquistando la Deluxe Edition o la Ultimate Edition di Diablo IV, gli appassionati avranno infatti la possibilità di varcare i cancelli di Sanctuarium con un po' di anticipo rispetto agli altri esploratori videoludici. In particolare, Mike Ybarra, attuale presidente di Blizzard, ha da poco confermato data e orari definitivi relativi all'Early Access di Diablo IV.

Come specificato dal Tweet disponibile in calce a questa news, i server dell'Accesso Anticipato saranno operativi in Europa a partire dal prossimo venerdì 2 giugno. L'appuntamento è in particolare fissato per lo scoccare della mezzanotte in punto. Una circostanza che farà felici molti appassionati, dato che l'Early Access prenderà il via in Italia nel giorno della festa della Repubblica, trovando molti videogiocatori in ferie dal lavoro.



Per gli avventurieri che non decideranno di optare per la Deluxe o la Ultimate Edition di Diablo IV, l'appuntamento con Lilith resta fissato per la giornata di martedì 6 giugno 2023.