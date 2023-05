Diablo 4: in arrivo un livestream incentrato su Stagioni e Battle Pass

Man mano che ci avviciniamo alla data di lancio, Blizzard Entertainment continua a rivelare dettagli su Diablo 4. La compagnia ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo livestream dedicato all'hack 'n' slash in cui si discuterà di aspetti come le Stagioni e i Battle Pass.

Essendo un titolo concepito come live service, Diablo 4 presenterà Stagioni e Battle Pass, grazie ai quali i giocatori potranno ottenere svariate ricompense in-game. La nuova presentazione promette di parlare nel dettaglio di come funzioneranno le stagioni, i premi (tra cui le skin per la cavalcatura) e il Battle Pass del gioco.

Il livestream si terrà il 10 maggio alle ore 20:00 italiane, e includerà approfondimenti da parte del general franchise director di Diablo Rod Fergusson, nonché dell'associate director Joseph Piepiora, del product management director Kegan Clark e dell'associate director of community Adam Fletcher.

Le stagioni di Diablo 4 conterranno un Battle Pass che richiederà circa 80 ore per essere completato, e fornirò di volta in volta nuovi contenuti legati alla storia (non saranno però vere e proprie espansioni narrative). Ogni stagione durerà tre mesi ed funzioneranno come quelle di Diablo 3, in quanto il giocatore ricomincerà con un nuovo personaggio al livello 1. I giocatori dovranno affrontare obiettivi nel corso della stagione per avanzare di livello, con l'obiettivo finale di raggiungere il livello 100.

