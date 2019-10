Diablo 4: l'art book che ha 'confermato' la sua esistenza svela il ritorno di un nemico

Siamo ancora qui, a pochi giorni dalla BlizzCon 2019, a discutere della possibile esistenza di Diablo 4. Il quarto capitolo della serie hack 'n' slash per eccellenza è atteso da anni, e ormai sono davvero molti gli indizi e i rumor che puntano al suo imminente annuncio.

Pochi giorni fa, vi abbiamo parlato della presenza di una pubblicità del libro The Art of Diablo su una rivista tedesca chiamata Game Star. Si tratta di un art book in uscita il 3 novembre (subito dopo la BlizzCon 2019, coincidenza?) che secondo la descrizione conterrà oltre 500 illustrazioni di Diablo, Diablo 2, Diablo 3 e Diablo 4. Ebbene, pare che qualcuno sia riuscito ad entrare in possesso dell'art book e a trovare un'ulteriore prova dell'esistenza del quarto capitolo.

L'utente Twitter WeakAuras ha pubblicato quella che sembra essere una pagina reale del libro, nella quale viene descritto il personaggio di Lilith, la regina delle Succubi apparsa molti anni addietro durante il Pandemonium Event di Diablo 2, riservato agli iscritti a Battle.net. La sua descrizione recita: "L'aspetto di Lilith in Diablo 4 è una rielaborazione molto differente della sua forma originale". In fondo alla pagina è inoltre presente una concept art del personaggio disegnata da John Polidora.

Quindi, in un colpo solo, la pagina dell'art book potrebbe aver confermato sia l'esistenza di Diablo 4, sia il ritorno di un vecchio nemico. Per fortuna, non dovremo attendere ancora molto prima di scoprire qualcosa di ufficiale. La BlizzCon 2019 si svolgerà nei giorni 1 e 2 novembre, e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe anche regalarci l'annuncio di Overwatch 2.