Diablo 4, aspettando Lilith: ripercorriamo tutta la storia della serie Blizzard!

Di recente, il nostro Alessandro Bruni ha potuto raccontarvi interessanti nuovi dettagli su Diablo Immortal, prima declinazione completamente mobile della serie di casa Blizzard.

Nel corso dell'anno, ha invece realizzato il suo debutto su PC e console la versione rimasterizzata del secondo capitolo della saga, tra i più amati dalla community di appassionati. A distanza di diversi mesi dalla pubblicazione di Diablo II: Resurrected, vige però ancora grande mistero su quella che sarà la finestra di pubblicazione precisa del tanto atteso Diablo IV. Al contrario, duole ricordarlo, la dirigenza Blizzard ha invece confermato di aver previsto uno slittamento per il lancio di Overwatch 2 e Diablo 4, con quest'ultimo che ora rischia di non vedere la luce prima del 2023.



Per attenuare la sete di novità ufficiali da parte della community, la Redazione ha deciso di volgere lo sguardo al passato, per ripercorrere insieme la straordinaria storia della diabolica saga Blizzard. In attesa di poter assistere al trionfale rientro in scena di Lilith, vi lasciamo dunque alla visione del video dedicato alla saga che abbiamo confezionato per l'occasione. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: non ci resta che augurarvi una buona visione!