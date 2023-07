Diablo 4, aspettando la Stagione 1: cosa sono i Cuori Abietti?

Blizzard Entertainment rende più piacevole l'attesa per la Stagione 1 di Diablo 4, meglio nota come la Stagione degli Abietti, spiegando nel dettaglio il funzionamento dei Cuori Abietti, una nuova categoria di oggetti in grado di conferire dei grandi poteri ai giocatori che li ottengono.

A Sanctuarium potranno essere rinvenuti 32 differenti Cuori Abietti, a loro volta suddivisi in quattro categorie principali: Vicious, Brutal, Devious e Wrathful. I Cuori Abietti di una determinata categoria verranno droppati dai nemici Abietti "parzialmente corrotti" di tipologia corrispondente. I Cuori Abietti di tipo Vicious, ad esempio, verranno rilasciati dai nemici Vicious, offrendo ai giocatori dei poteri offensivi. I Brutal conferiranno poteri difensivi, mentre i Devious potenzieranno la statistica Utilità. I più rari e potenti di tutti, i Wrathful, garantiranno invece dei "super poteri".

Attenzione però, i nemici Abietti "parzialmente corrotti" sono tosti e non si lasceranno abbattere facilmente. Cercare di catturare il Cuore li farà rinascere in un nemico "completamente corrotto". Solamente se sconfiggerete quest'ultimo otterrete il suo Cuore Abietto, che potrete dunque inserire nei vostri gioielli in castoni speciali al posto di una gemma normale. Più i nemici Abietti "parzialmente corrotti" saranno potenti, più aumenterà il potere dei loro Cuori Abietti.

È consigliabile cercare i Cuori Abietti nelle Gallerie Abiette, delle spedizioni ad alta rigiocabilità popolate da temibili nemici da epurare e da un nuovo temibile boss, Varshan il Consumato.

Blizzard non ha ancora rivelato i poteri specifici associati ai 32 Cuori Abietti, ma ha precisato che questi oggetti verranno rimossi dal gioco al termine della Stagione degli Abietti. In altre parole, godeteveli finché ci sono!

La prima stagione di Diablo 4 partirà ufficialmente giovedì 20 luglio introducendo, oltre ai già citati Cuori Abietti, anche un Battle Pass ricco di ricompense e delle quest stagionali che Blizzard ha descritto come delle storie parallele alla campagna principale. Per accedere a tutto ciò, bisognerà aver completato la campagna almeno con un personaggio. Coloro che rispettano questo requisito, potranno saltare la campagna con tutti gli altri personaggi e accedere direttamente ai contenuti della Stagione degli Abietti.