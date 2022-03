Diablo 4 avrà ben 5 regioni e centinaia di dungeon: update da Blizzard

Nel nuovo, corposo aggiornamento pubblicato sul proprio sito ufficiale, Blizzard Entertainment fornisce importanti novità sullo sviluppo di Diablo 4, atteso su PC e console PlayStation e Xbox in data ancora da definire.

Chris Ryder, art director del quarto capitolo della serie, svela interessanti dettagli sul mondo di gioco che i fan esploreranno non appena l'opera sarà disponibile sul mercato, e lascia intendere quanto il nuovo Diablo sarà un progetto assai ampio ed ambizioso. Infatti, Diablo 4 offrirà la bellezza di cinque diverse regioni di Sanctuary che ospiteranno al loro interno "centinaia di dungeon" diversi.

Gli scenari godranno inoltre di atmosfere molto oscure come richiamo a primissimi capitoli della serie, e si punta alla "credibilità, non al realismo", specifica Ryder aggiungendo che "le condizioni meteo e l'illuminazione avranno un ruolo visivo più incisivo" rispetto ai predecessori. Per quanto riguarda i dungeon, l'associate art director Brian Fletcher assicura che la varietà di questi scenari sarà più grande che mai.

"Nel tentativo di supportare oltre 150 dungeon, abbiamo cambiato la maniera in cui realizziamo l'enviroment art in modo che sia abbastanza flessibile da essere riutilizzata in location multiple e non in un singolo dungeon", spiega Fletcher, assicurando che in questo modo verrà garantita una varietà visiva e di level design costante all'interno di ogni scenario del gioco.

La serie Diablo ha compiuto 25 anni, e sarebbe bello festeggiare questo traguardo con l'arrivo al più presto di Diablo 4, ma la sua uscita al momento sembra essere ancora lontana. Per maggiori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale su loot e sistema di progressione di Diablo 4, dove esaminiamo nel dettaglio questi due fondamentali elementi del gioco.