Diablo 4 avrà cutscene con il motore di gioco e la personalizzazione delle classi visibile

Nell'ambito del nuovo aggiornamento trimestrale di Diablo 4, Blizzard Entertainment ci ha parlato dei giganteschi passi in avanti compiuti dal team responsabile della grafica, che hanno lavorato per rendere i personaggi quanto più artistici e artigianali possibile sfruttando gli strumenti e le tecniche più avanzate.

John Muller, direttore artistico della produzione, ha affermato che sono stati compiuti dei miglioramenti incredibili al livello di dettaglio, alle superfici dei materiali complessi come la pelle, la simulazione dei vestiti, i capelli, il pelo, i metalli, i dettagli degli occhi e i rivoli di sudore. Ciò ha dato il la ad un potente sistema di personalizzazione dei personaggi, che ha richiesto un'ingente quantità di programmazione tecnica dei personaggi.

Il livello di personalizzazione offerto da Diablo 4 non ha precedenti nella serie: i giocatori "potranno modificare il volto del personaggio, il taglio di capelli, la barba e le sopracciglia, aggiungere monili come piercing e orecchini, trucco e segni sul corpo come tatuaggi o pittura corporea. Modificare il colore della pelle, degli occhi, dei capelli e di barba e sopracciglia, nonché dei segni sul corpo. Alcuni elementi resteranno specifici della classe, a supporto degli elementi unici di ognuna di esse, ma molti saranno condivisi tra tutte per permettere maggiori possibilità di personalizzazione".

Le enormi risorse convogliate nello sviluppo e nella personalizzazione dei personaggi ha permesso agli animatori di renderizzare buona parte dei filmati della storia con il motore di gioco. "Nei precedenti titoli di Diablo, tutti i filmati dei momenti di storia erano sempre stati pre-renderizzati. Grazie a Blizzard Animation non verranno certo a mancare anche questi momenti cinematografici, ma ora possiamo permetterci anche dei filmati che prevedano il tuo personaggio renderizzato nel nostro motore grafico. Abbiamo lavorato fianco a fianco col leggendario team di Blizzard Animation per applicare quanta più della loro conoscenza possibile nei nostri processi", ha dichiarato Muller. I frutti di questa collaborazione si sono già visti nel trailer della Tagliagole di Diablo 4.