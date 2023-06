Diablo 4 avrà due grandi espansioni: arriva la conferma di Blizzard!

Per festeggiare l'atteso lancio di Diablo IV, arrivano interessanti conferme in merito al supporto post lancio in programma per la produzione a marchio Blizzard.

Il responsabile della serie Diablo, Rod Fergusson, ha infatti svelato gli ambiziosi piani del team di sviluppo. Nel corso di un'intervista, il veterano di Sanctuarium ha confermato che gli autori del gioco stanno già lavorano a ben due grandi espansioni di Diablo IV. "Dobbiamo dedicarci a diverse cose in parallelo. - ha esordito Fergusson - Stiamo per lanciare il gioco principale, stiamo completando la Stagione 1, lavorando alla Stagione 2, e stiamo anche lavorando all'Espansione 1 e dando il via alla realizzazione dell'Espansione 2. Tutto questo sta accadendo proprio ora!".



Nessun dubbio dunque in merito al fatto che Diablo IV avrà lunga vita nelle case dei videogiocatori appena sbarcati all'inferno. Per il momento, però, Rod Fergusson non offre alcun indizio su quelli che potrebbero essere i contenuti previsti per le due espansioni dell'avventura. Sappiamo invece che la Stagione 1 di Diablo IV dovrebbe prendere il via nel corso del mese di luglio, con contenuti inediti anche per quanto riguarda il comparto narrativo del gioco Blizzard.



