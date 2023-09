Diablo 4 avrà 'espansioni annuali': la conferma di Rod Fergusson

Diablo IV è qui per restare, e oure per diversi anni. Nel corso di un'intervista con il portale Dexerto il general manager della serie Diablo, Rod Fergusson, ha rivelato che nei piani di Blizzard Entertainment c'è l'intenzione di supportare il gioco con espansioni a cadenza annuale.

"Quando guardi al lancio del gioco e la sua prima Stagione, li consideriamo una fondamenta da cui ripartire per il futuro. Dunque puntiamo a Stagione trimestrali ed espansioni annuali, questi sono gli aspetti su cui ci stiamo davvero concentrando per il nostro gioco live-service", dichiara Fergusson facendo luce su cosa i fan dovranno aspettarsi per il futuro di Diablo IV.

Per ora sappiamo che la Stagione del Sangue di Diablo 4 è prevista per il prossimo 17 ottobre, ma sembra proprio che Blizzard voglia fare le cose davvero in grande, preparando anche vere e proprie espansioni per il nuovo episodio della serie, sulla scia di precedenti creazioni molto apprezzate come Lord of Destruction per Diablo II e Reaper of Souls per Diablo III. "Ci sono piani, ci sono storie che proseguiranno a fondo in futuro. Salteremo da una Stagione all'altra così come salteremo da un'espansione all'altra, ed è un qualcosa che intendiamo fare per molto tempo", aggiunge Fergusson.

A questo punto non resta che scoprire quanto altro avrà ancora da offrire l'ultimo Diablo ai suoi fan per il futuro, sia prossimo che più lontano. Ricordiamo intanto che Diablo 4 ha raggiunto quota 12 milioni di giocatori in soli 3 mesi, confermandosi così un grande successo.