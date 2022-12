Diablo 4 avrà espansioni frequenti, Stagioni gratis e Battle Pass a pagamento

Dopo aver svelato i contenuti di Standard, Digital Deluxe e Ultimate Edition del gioco, Blizzard Entertainment ha delineato il suo piano di supporto post-lancio di Diablo IV.

La compagnia mira a rilasciare nuovi contenuti in maniera costante e diversificata, sfruttando i metodi che in questi anni hanno funzionato meglio per i titoli attorno ai quali gravitano grandi community di giocatori costantemente attivi.

"Il lancio di Diablo 4 è solo l'inizio", ha dichiarato Blizzard e Eurogamer.net. "Il team che sta sviluppando Diablo 4 passerà dalla creazione di Diablo 4 al lavoro sul live service e alle nostre espansioni per il gioco. Espansioni che hanno nuove storie, missioni, classi, questo genere di cose. Ci sarà il nostro live service, che presenterà Stagioni ogni tre mesi che includono nuove importanti funzionalità stagionali su una scala molto più ampia di quanto abbiamo visto in Diablo 3. E sì, ci sarà un pass stagionale che servirà da accompagnamento a ogni stagione e alle sue feature.

Il Season Pass è un companion della stagione stessa.[...] Tutte le feature stagionali e l'esperienza che otterrete sono completamente gratuite e tutti coloro che ci giocheranno vi otterranno accesso. Il Season Pass dà accesso a cosmetici aggiuntivi e altre cose interessanti che potrete ottenere. Ma non è assolutamente [richiesto] - non dovete acquistarlo per partecipare alle stagioni". È stato precisato che gli oggetti contenuti nel Season Pass saranno puramente estetici e mai legati alle possibilità di gameplay



Diablo IV sarà disponibile a partire dal 6 giugno su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.