Diablo 4 avrà la storia più cupa e tragica di tutta la serie: parola di Blizzard

Nello svelare i segreti dell'inferno di Diablo 4, Blizzard Entertainment si è soffermata sui toni che caratterizzeranno il viaggio dei nuovi avventurieri di Sanctuarium. Stando a quanto promette il team di sviluppo, affronteremo il viaggio più cupo e drammatico mai raccontato nella storia della serie hack 'n' slash.

La storia di Diablo 4 esamina le origini di Sanctuarium, il modo in cui questo mondo ha resistito per decenni da quando Malthael ha spazzato via metà della popolazione in Diablo III: Reaper of Souls e i nuovi personaggi con cui i giocatori interagiranno nella loro ricerca. Un preambolo che viene ampliato all'interno del nuovo video dietro le quinte di Blizzard:

"Con Diablo 4, assisterete allo svolgersi di una tragedia", ha spiegato lo sceneggiatore associato Eden Trujillo. "È proprio una storia che volevamo creare, attorno alle persone. Non solo gli elementi apocalittici che circondano la storia. Ed è qualcosa che abbiamo davvero cercato di portarvi come parte della narrativa di Diablo".

Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di addentrarci in prima persona tra i sentieri infernali di Sanctuarium, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Diablo 4 per tutti gli ulteriori apprfondimenti sul gioco Blizzard.