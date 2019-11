Diablo 4 avrà una storia non lineare, una struttura da MMO e il ciclo giorno/notte

A poche ore dall'annuncio ufficiale di Diablo IV in occasione della cerimonia inaugurale della BlizzCon 2019, arrivano nuovi dettagli sull'attesissimo titolo targato Blizzard.

Stando a quando dichiarato dai fortunati partecipanti all'evento che hanno avuto l'occasione di provarlo con mano, il gioco ha una struttura che lo rende estremamente simile ad un MMO. In giro per il mondo di gioco potremo tranquillamente incontrare altri giocatori, i quali avranno l'opportunità di diventare nostri alleati, continuare per la loro strada o combattere contro di noi all'interno di alcune aree adibite proprio agli scontri PvP. Nelle fasi d'esplorazione, proprio come negli MMO, ci si imbatterà in eventi pubblici, scontri con i boss a tempo e tanto altro.

Passando invece alla mappa, questa sarà composta da cinque diverse regioni liberamente esplorabili e connesse tra loro. Durante le nostre scorribande potremo ammirare non solo il ciclo giorno/notte, ma anche le diverse condizioni meteorologiche presenti nel gioco e le aree da esplorare saranno così grandi da giustificare la presenza di cavalcature. Gli sviluppatori hanno anche rassicurato i fan sulla presenza di centinaia di dungeon diversi e di tantissimi oggetti leggendari da raccogliere.

