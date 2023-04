Diablo 4: il Barbaro scatena una tempesta d'ossa nel nuovo gameplay

Con la fase Gold di Diablo 4 appena raggiunta da Blizzard, per il Barbaro è giunta l'ora di scatenare la sua furia nel nuovo video gameplay datoci in pasto dal team al seguito di Rod Fergusson.

Il possente Barbaro è, con ogni probabilità, la classe più indicata per chi si avvicina solo adesso alla serie di Diablo. Il grande quantitativo di Salute e la sua indole a gettarsi nella mischia per straziare i nemici facendo leva quasi esclusivamente sulla sua forza bruta rendono il Barbaro il compagno di viaggio ideale per gli esploratori di Sanctuarium alle prime armi con gli action GDR.

La straordinaria forza fisica e resistenza del Barbaro viene controbilanciata dall'assenza di attacchi a distanza, una mancanza che obbliga i giocatori a non poter sfruttare le tecniche elusive e le abilità a lungo raggio delle restanti Classi.

Il lancio di Diablo 4 è previsto per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma con la possibilità di varcare i cancelli di Sanctuarium sin dal 2 giugno con l'Early Access garantito agli acquirenti in preordine. Se volete saperne di più sulle attività endgame, qui trovate il nuovo video di Diablo 4 sulle Roccaforti e il sistema di Fama, con i consigli del creatore di contenuti Wudijo per acquisire velocemente l'esperienza necessaria a superare queste sfide di alto livello.