Diablo 4 batte Final Fantasy 16: Lilith sconfigge Clive Rosfield su PS5

In seguito alla presentazione della stagione 1 di Diablo IV, l'influenza di Lilith non sembra destinata a svanire, con il titolo Blizzard che si conferma in testa alle classifiche di vendita occidentali.

Per l'intero mese di giugno, in particolare, Diablo IV si è rivelato essere il videogioco più venduto su PS5, sia sul mercato europeo sia su quello nordamericano. L'epopea Blizzard si è collocata in prima posizione in entrambe le aree geografiche, relegando il pur attesissimo Final Fantasy XVI alla seconda posizione del podio. L'esclusiva PlayStation 5 non supera dunque la produzione edita da Activision, mentre Street Fighter 6 e F1 23 si danno battaglia per la medaglia di bronzo.



Di seguito, trovate la Top 20 dei videogiochi PS5 più venduti a giugno sul mercato di USA e Canada:

Diablo IV Final Fantasy XVI Street Fighter 6 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare II Marvel's Spider-Man: Miles Morales NBA 2K23 FIFA 23 MLB The Show 23 Star Wars Jedi: Survivor Marvel's Spider-Man AEW: Fight Forever Tom Clancy's Rainbow Six Siege Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077 God of War: Ragnarök Gran Turismo 7 F1 23 Need For Speed: Unbound Dead Island 2

Di seguito, trovate invece la classifica relativa al mercato videoludico nostrano, con i giochi PS5 più venduti a giugno in Europa:

Diablo IV Final Fantasy XVI F1 23 Grand Theft Auto V FIFA 23 Street Fighter 6 Call of Duty: Modern Warfare II Cyberpunk 2077 NBA 2K23 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin's Creed: Valhalla Hogwarts Legacy Gran Turismo 7 Star Wars Jedi: Survivor Need For Speed: Unbound Tom Clancy's Rainbow Six Siege Among Us Dead Island 2 God of War: Ragnarök Football Manager 2023

In attesa di Marvel's Spider-Man 2 e grazie al successo di Spider-Man: Across the Spider-Verse , entrambe le classifiche fanno inoltre registrare buoni risultati per le produzioni di Insomniac Games dedicate a Peter Parker e Miles Morales.