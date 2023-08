Diablo 4 batte Final Fantasy XVI negli USA a giugno, PS5 la console più venduta

Grazie ai dati diffusi da Circana, precedentemente nota come NPD Group, scopriamo giochi e console che più hanno venduto nel corso del mese di giugno sul mercato degli Stati Uniti d'America.

Stando ai dati riportati, Diablo IV è stato il titolo di maggior successo a giugno negli USA, con l'hack 'n' slash di Blizzard che precede di una posizione Final Fantasy XVI, ultimo esponente della saga JRPG pubblicato in esclusiva su PlayStation 5. A chiudere il podio troviamo Street Fighter 6, rivelatosi un grande successo per Capcom, mentre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si piazza al quarto posto (in questo caso abbiamo però solo i dati retail in quanto Nintendo non fornisce i numeri provenienti dall'eShop). Di seguito, la top 10 di giugno negli USA:

Diablo IV Final Fantasy XVI Street Fighter 6 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare 2 Star Wars: Jedi Survivor MLB: The Show 23 Marvel’s Spider-Man:Miles Morales Marvel’s Spider-Man

Per quanto riguarda invece il lato hardware, PlayStation 5 si è imposta come la console più venduta a giugno negli USA, sicuramente sospinta anche dall'uscita di Final Fantasy XVI. Come riportato da Circana, PS5 è attualmente la console più venduta in assoluto nel 2023 negli Stati Uniti.