Diablo 4 tra Battle Pass ed early access: nuovi dettagli grazie ad un sondaggio

A qualche giorno di distanza dalla comparsa sui social di filmati tratti dall'Alpha di Diablo 4, emergono altri dettagli sull'attesissimo titolo Blizzard grazie ad un sondaggio che la software house ha proposto ad una ristretta cerchia di videogiocatori.

Stando a quanto emerso da chi ha deciso di condividere il contenuto del sondaggio, questa iniziativa ha coinvolto gli utenti più attivi del Reddit ufficiale della serie di action RPG e l'argomento principale delle domande sono i prezzi di eventuali acquisti in game. In maniera simile a quanto accaduto con i quesiti dedicati alle skin di Overwatch 2, Blizzard ha voluto sondare il terreno per comprendere quanto i giocatori siano disposti a spendere per i contenuti estetici, la cui presenza è già stata confermata qualche mese fa dal team di sviluppo. Alcune domande del sondaggio lasciano intuire la volontà dell'azienda di implementare Battle Pass a pagamento contenenti sia skin per il personaggio e la sua cavalcatura che il Platino, valuta premium che può essere spesa nel negozio per acquistare altri cosmetici. Non si conoscono i dettagli sul prezzo, visto che ciascun utente sottoposto alle domande ha visualizzato prezzi diversi e bisognerà attendere eventuali conferme in merito alla presenza di questi contenuti per scoprirne il costo effettivo.

Altri quesiti del sondaggio riguardano invece la possibilità che il gioco possa aprire le porte ad alcuni giocatori con qualche giorno d'anticipo (si parla di 3-7 giorni). Non è da escludere che Blizzard voglia vendere una versione del gioco più costosa e contenente skin extra e l'early access, proprio come accade per molti altri prodotti.

