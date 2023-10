Diablo 4 e la Benzina per Incubi: un'esperienza sensoriale per sognare lucidamente

Il team di Diablo 4 ci ha ormai abituati alle sue trovate del tutto singolari, capaci di tracciare un ponte di collegamento fra il nostro mondo e quello di Sanctuarium. Dopo il PC "infuso col sangue", è il momento di vivere un’avventura onirica negli Inferi.

Così nasce "Benzina per Incubi", un’esperienza nata dalla collaborazione con la dottoressa Leslie Ellis, psicoterapeuta specializzata nei sogni e nel corpo, con l'obiettivo di regalare ai giocatori di Diablo 4 (qui le Patch Notes 1.2.1) un'immersione di 8 ore in un processo studiato per farli sognare lucidamente.

L’esperienza audio si suddivide in quattro fasi ben distinte. Si comincia con l’incubazione del sogno, che dura circa 15-20 minuti: una guida ci aiuterà a impostare il nostro obiettivo onirico e a entrare gradualmente nel mondo di Diablo.

Si prosegue con la transizione, che dura circa 4-5 ore, durante la quale ascolteremo dei suoni ambientali e delle voci di Diablo 4 che ci prepareranno al sonno profondo. La terza fase ci proietta nel sogno lucido, della durata di circa 2-3 ore e ci farà ascoltare dei suoni per stimolare i sensi e accompagnarci verso la fase di sonno REM.

L'esperienza sensoriale termina con la quarta e ultima fase, il risveglio, che dura circa 3-5 minuti. In questo frangente, udiremo dei suoni delicati che ci faranno tornare alla realtà in modo graduale e piacevole.