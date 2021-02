Diablo 4: Beta annunciata durante la BlizzCon Online? Nuovi indizi da Battle.net

L'ultimo aggiornamento "silenzioso" del sito di Battle.net rafforza l'ipotesi dell'annuncio della Beta di Diablo 4 durante la BlizzCon Online, l'evento digitale organizzato da Blizzard per interagire con la propria community e fornire tutti gli aggiornamenti sui giochi in sviluppo.

Con l'attesa crescente degli appassionati per questo importante appuntamento mediatico, i gestori del fansite BlizzPlanet sono andati a caccia di indizi sui portali ufficiali del colosso videoludico californiano e scoperto una piccola ma significativa modifica alle schede di Diablo 4 che rimandano alla Beta e alla fase di Alpha testing.

Servendosi della cache di Google, i curatori del fansite hanno scoperto che le pagine per l'accesso alla Beta e all'Alpha di Diablo 4 hanno ricevuto un aggiornamento il 16 febbraio, ossia a pochissimi giorni di distanza dalla BlizzCon Online che, lo ricordiamo, si terrà a partire dalle ore 23:00 italiane di domani, venerdì 19 febbraio. L'update in questione non ha modificato o aggiunto alcuna informazione alle rispettive schede, ma è proprio l'intervento "silenzioso" compiuto dai gestori del portale del supporto tecnico di Blizzard a ridosso della BlizzCon 2021, se vogliamo, l'anticipazione più importante.

Per rimanere in tema, vi ricordiamo che nelle scorse ore è apparsa in rete quella che, stando all'insider che ha provveduto a pubblicarla, sarà la scaletta degli annunci della BlizzCon Online 2021.