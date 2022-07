Diablo 4, la Beta si avvicina? Avvistamenti sospetti su Battle.net

E' ancora lontana l'uscita di Diablo 4 su PC e console PlayStation e Xbox, atteso al momento per un generico 2023 senza una finestra di lancio più dettagliata. Nonostante la versione completa sia ancora in piena lavorazione, però, a breve i fan della serie potrebbero aver modo di provare il nuovo episodio.

Alcuni utenti avrebbero infatti scoperto dei dati relativi ad una Beta di Diablo IV presenti all'interno del launcher di Battle.net, il servizio digitale di Blizzard Entertainment. I dettagli sarebbero presenti tra i file di configurazione relativi al launcher, segno di come la compagnia si stia preparando a metterli in risalto all'interno del portale. Sebbene già in passato ci siano stati riferimenti a Diablo IV all'interno di Battle.net (sono ad esempio presenti richiami multipli a Fenris, il nome in codice usato dagli autori per lo sviluppo del gioco), è la prima volta che si cita apertamente la fase Beta del gioco.

Non bisogna inoltre dimenticarsi dell'insolito contest Hell's Ink organizzato da Blizzard che consiste nel farsi un tatuaggio a tema Diablo 4 per ricevere una chiave della Beta, segno di come si stia lavorando attivamente per preparare al meglio l'avvento della fase di prova. Va detto che il contest avrà durata fino al prossimo 10 settembre, rendendo quindi improbabile l'avvio della Beta prima di tale data.

In ogni caso qualcosa comincia a muoversi, dunque è possibile che novità in tal senso possano arrivare già nelle prossime settimane.