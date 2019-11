Diablo 4: Beta, classi e cancellazione di Diablo 2 Remaster, emergono nuovi rumor

Emergono nuovi rumor su Diablo 4 che sembrano svelare altre due classi (oltre alle tre già annunciate alla BlizzCon del primo novembre), il periodo di lancio della Beta e la mancata pubblicazione di Diablo 2 Remaster

Secondo quanto riportato, Diablo 4 avrà un totale di cinque classi, tre già note (Druido, Incantatrice e Barbaro) mentre due ancora da annunciare, ovvero Amazzone e Paladino. La fase Beta di Diablo IV dovrebbe partire nel 2020 ma non è escluso che si parli della fine del prossimo anno, con qualche mese di anticipo rispetto al lancio del gioco completo apparentemente fissato per il 2021.

Infine, il leak si chiude con Diablo 2 Remastered, progetto più volte rumoreggiato ma apparentemente cancellato da Blizzard. Inizialmente la compagnia aveva pianificato un lancio della riedizione di Diablo 2 salvo poi interrompere i lavori per concentrare tutte le energie su Diablo 4.

Vedremo mai Diablo 2 Remastered? La fonte non si sbilancia e non sappiamo al momento fino a che punto siano proseguiti i lavori e se verranno ripresi nel prossimo futuro, dopo che Diablo 4 sarà stato pubblicato in via ufficiale. Il nuovo episodio della serie potrebbe uscire anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, al momento la pubblicazione è stata però confermata solo su PC, PS4 e Xbox One.