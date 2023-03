Diablo 4 Beta: dove sono finiti i codici di Amazon e GameStop? La risposta dei rivenditori

Avete prenotato una copia di Diablo 4 presso uno dei più noti rivenditori online e non avete ancora ricevuto un codice per scaricare la Beta? Sappiate allora che sono appena emerse importanti novità.

In seguito alle continue lamentele da parte dell'utenza sui social, che ha inviato numerosi messaggi ai reparti assistenza delle catene come GameStop o dei portali di e-commerce come Amazon, è finalmente stata data una risposta definitiva. A differenza di quanto ipotizzato da alcuni, i codici arriveranno e verranno spediti nel corso della giornata di domani, giovedì 16 marzo 2023. A darne la conferma è proprio il profilo ufficiale Twitter dell'assistenza Amazon, che rassicura i fan dell'action RPG promettendo l'invio dei codici in tempo per procedere con il riscatto ed il preload. Molto probabilmente, l'invio dei codici da parte di Blizzard ai principali retailer avverrà domani e quindi non si esclude che anche chi ha prenotato presso GameStop o altre catene riceverà una mail nelle prossime ore.

Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come riscattare i codici della Beta di Diablo 4, che si terrà dal 17 al 19 marzo per i soli utenti in possesso di una chiave per l'accesso anticipato e dal 24 al 26 marzo per tutti gli altri. Avete già letto la guida su come ottenere le ricompense gratis dell'Open Beta di Diablo 4?