Diablo 4, bisogna ricomprare il gioco su Steam: è polemica tra i giocatori PC

Tra le novità annunciate in occasione dell'imminente lancio della Stagione 2, Blizzard ha confermato l'arrivo di Diablo 4 su Steam. A quanto pare, però, l'hack 'n' slash andrà riacquistato sul marketplace di Valve anche se già presente nella propria libreria di Battle.net.

L'assenza del cross-buy è qualcosa che non è per niente andata giù alla playerbase di Diablo 4, che si è già riversata nel forum di Steam per esternare il proprio malcontento. Tra i giocatori che in queste ore stanno commentando, c'è già chi vede in Diablo 4 un "contendente di Overwatch 2 come gioco Blizzard con le peggiori valutazioni su Steam", a causa di questa decisione. Molti si dichiarano stufi delle politiche adottate dalla compagnia nel corso degli ultimi anni, e che "non toccheranno più nulla che abbia a che fare con Activision".

Il sentimento generale nei confronti del titolo, inoltre, non sembra particolarmente positivo, con alcuni utenti che hanno colto la palla al balzo per muovere critiche sull'action-GDR e per sottolineare quanto ritengano "disperata" la mossa di Blizzard di lanciare Diablo 4, ritenuto da alcuni "morto", su Steam nel tentativo di rimpinguare la base attiva di giocatori.

Sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni sull'uscita di Diablo 4 su Steam e sulle edizioni che potrete acquistare.