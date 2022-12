Diablo 4: Blizzard annuncia i contenuti dell'edizione Standard, Digital Deluxe e Ultimate

Vi è stato un gran parlare in merito al nuovo lavoro targato Blizzard negli scorsi giorni, soprattutto in seguito alle informazioni trapelate sui contenuti della standard, digital deluxe e ultimate edition di Diablo 4. Tuttavia, in seguito al grande reveal della data d'uscita del gioco nella notte dei TGA 2022, sono arrivate nuove informazioni.

A quanto pare, infatti, il sito di Diablo 4 ha riportato in via ufficiale tutti i contenuti che saranno presenti nella standard edition, digital deluxe edition e ultimate edition del gioco. Possiamo quindi dire che, dopo l'annuncio della data d'uscita di Diablo 4 con il nuovo trailer di presentazione, si sanno con certezza quelli che saranno tutti gli elementi che andranno a costituire i corposi contenuti digitali delle varie edizioni. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le informazioni attinenti alla standard, digital deluxe e ultimate edition di Diablo 4.

Standard edition di Diablo 4

Al suo interno saranno presenti i seguenti contenuti:

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo 3

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Qualora foste interessati al preordine della standard edition della nuova esperienza targata Blizzard, qui sotto potrete accedere all'acquisto anticipato in base alle diverse piattaforme di gioco, il cui prezzo si attesta sui 79,99 euro:

Digital Deluxe edition di Diablo 4

Attraverso l'acquisto anticipato di Diablo 4 nella sue edizione Digital Deluxe sarà possibile ai seguenti contenuti

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo 3

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Fino a quattro giorni di accesso anticipato all'uscita di Diablo 4

Pass Battaglia stagionale di Diablo 4

Cavalcatura Tentazione per Diablo 4

Armatura cavalcatura Carapace Infernale, riscattabile in Diablo 4

Anche la Digital Deluxe edition di Diablo 4 è attualmente preordinabile attraverso i diversi store digitali delle piattaforme di gioco ed è acquistabile al prezzo di 99,99 euro:

Ultimate edition

La ultimate Edition di Diablo 4 è l'edizione più ricca di contenuti acquistabile per la ventura produzione di Blizzard. Al suo interno saranno presenti i seguenti oggetti riscattabili:

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo 3

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Fino a quattro giorni di accesso anticipato al titolo completo

Pass Battaglia di Diablo 4, con al suo interno uno sblocco del Pass più 20 salti di grado ed un oggetto cosmetico

Cavalcatura Tentazione in Diablo 4

Aratura cavalcatura Carapace Infernale in Diablo 4

Emote Ali del Creatore in Diablo 4

La Ultimate edition di diablo 4 sarà acquistabile al prezzo di 109,99 euro. Qualora foste interessati al preordine di questa edizione, vi rimandiamo al link di acquisto in base alla vostra piattaforma: