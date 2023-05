Diablo 4, Blizzard fa centro! Grandi valutazioni per il ritorno della serie

Nella nostra recensione di Diablo 4 abbiamo definito l'ultima fatica di Blizzard Entertainment come uno dei migliori esponenti dell'iconica serie di Diablo. A quanto pare non siamo gli unici, dato che il nuovo Action/RPG sembra aver conquistato la critica internazionale.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, la versione PC di Diablo IV riporta una notevole media di 88 sul portale Metacritic, basata su 42 verdetti differenti. Tantissimi gli 80 ed i 90, ma non mancano anche diversi perfect score assegnati da realtà quali Windows Central, PCGamesN e GamingTrend. Soltanto due valutazioni sono da "semaforo giallo", due 70 assegnati da Gamer.no e GamersRD, ma in ogni caso l'accoglienza generale è stata davvero calorosa nei confronti del nuovo episodio di Diablo.

Media di tutto rispetto anche per la versione PS5, che ha raggiunto un totale di 89 basato per adesso solo su 13 recensioni diverse. Anche la versione Xbox Series X/S ha raccolto al momento solo pochi voti, 10 in tutto, quanto basta però per registrare un eccellente 92 come media. Insomma, Diablo IV sembra aver dimostrato tutte le carte in regola per imporsi come uno dei migliori giochi del 2023, per la gioia dei fan del brand.

E se vi state preparando per tornare all'inferno, ecco 5 cose da sapere assolutamente su Diablo 4 prima di buttarvi nella mischia, pronti a vivere una nuova, grande avventura.