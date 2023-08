Diablo 4: Blizzard in cerca di un Lead Season Designer dopo le polemiche della Stagione 1

Dopo essere stato accolto nel migliore dei modi al day one, Diablo 4 è stato subissato di critiche al lancio della Stagione 1 dell'hack 'n' slash. I cambiamenti apportati da Blizzard non sono stati apprezzati, e l'ondata di polemiche ha spinto la compagnia a ritornare sui propri passi con una patch correttiva.

Dopo essere intervenuta per mettere una toppa ai problemi sorti con il lancio della Stagione 1, sembra che Blizzard non voglia incappare nello stesso errore con i prossimi contenuti che arriveranno in futuro in Diablo 4. È per questo che la compagnia si è messa in cerca di un Lead Season Designer, che dovrebbe occuparsi di indicare la via da seguire per le prossime Stagioni del gioco.

Secondo l'annuncio di lavoro di Blizzard, la posizione in questione richiede che il candidato abbia un minimo di 5 anni di esperienza con il game design, di cui 2 due anni in una posizione di leadership. La descrizione non spiega realmente i dettagli sul lavoro, ma il titolo dell'incarico risulta piuttosto esplicativo. Accettando l'impiego il candidato può scegliere di lavorare nelle diverse sedi di Blizzard a New York, Texas o in California.

Non è ben chiaro se si tratti di un ruolo appena creato all'interno di Blizzard o se fosse preesistente, tuttavia la community dovrebbe essere rincuorata nel sapere che la compagnia ha intenzione di migliorare ed espandere il team che si occupa dello sviluppo a lungo termine di Diablo 4.

Blizzard ha confermato che la prossima patch di Diablo 4 introdurrà una importante novità per le cavalcature.