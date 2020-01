Diablo 4: Blizzard discute delle analogie con il passato e del lato gore della grafica

Nel corso di un'intervista concessa da Allen Adham alla redazione di GamesRadar, il co-fondatore di Blizzard è tornato a parlare di Diablo 4 per illustrare gli interventi compiuti dagli sviluppatori della software house statunitense per dare forma al mondo di gioco di questo ambizioso action ruolistico.

"Quello di Diablo 4 non è il tipico mondo felice dove i bravi ragazzi trovano sempre il modo di sconfiggere il male", è la frase a effetto che sceglie Adham per introdurci alle novità di gameplay e contenutistiche che ci attendono nell'open world di Sanctuary, la mappa di Diablo 4.

Stando al dirigente di Blizzard, infatti, "non ci sono mai delle vittorie nette in Diablo. Una delle sfide che abbiamo avuto nel realizzare questo titolo è stata certamente quella di rimanere fedeli al passato, ma cercando al contempo di spingersi verso il prossimo livello e penso che ci siamo riusciti, basta guardare a come abbiamo modificato e rinfrescato le classi personaggio". Il riferimento di Adham è ovviamente quello legato alle nuove informazioni su Barbaro Druido e Incantatrice, le tre delle quattro classi personaggio annunciate fino ad oggi da Blizzard.

Di medesimo avviso è la produttrice senior Tiffany Wat quando afferma che "in Diablo 4 ci sarà tutto quello che piaceva agli utenti di Diablo 3. Ci sarà violenza, tagli, sangue e arti che volano dappertutto: abbiamo aggiornato il nostro motore grafico in modo da avere delle animazioni stratificate e delle istanze che mostrino visivamente le diverse tipologie di morte dei nemici, e questo significa che, a seconda di come abbatterai i mostri, vedrai cambiare anche il loro modo di morire e finire in pezzi".

In attesa di conoscere la data di lancio di Diablo 4 su PC, PS4, Xbox One e, presumibilmente, PS5 e Xbox Series X, ripercorriamo in video la storia di Lilith, la spaventosa creatura con cui dovremo confrontarci nei panni degli eroi del nuovo GDR votato al multiplayer di Blizzard.